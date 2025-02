Cela partait d'une bonne intention : la fronde des supporters gantois suite à l'initiative de la direction pour le coup d'envoi du choc contre le Club de Bruges

Samedi, La Gantoise recevra le Club de Bruges dans ce qui doit être le match de l'année à la Planet Group Arena. Les Buffalos ont voulu marquer le coup...ce qui n'a pas plu aux supporters.

Lors du match aller, La Gantoise avait accentué les doutes de début de saison du Club de Bruges en allant s'imposer 2-4 au Jan Breydelstadion. Depuis, ce doute a changé de camp. Même si les Gantois sont invaincus en championnat depuis le licenciement de Wouter Vrancken, le Club sera une nouvelle fois favori.

Pour faire monter la température avant le coup d'envoi, la direction a invité la pop star Camille à chanter son plus grand succès "Vuurwerk" dans le stade. Sauf que l'initiative n'est absolument pas au goût des supporters.

"Pour certains, la bataille des Flandres est une bonne occasion de se remplir les poches. La prestation de Camille est une belle initiative pour les petits enfants, mais une honte pour notre culture footballistique. L’époque où notre sport bien-aimé était central le jour du match est en train de disparaître et doit laisser place à une culture de l’événementiel", ont écrit les supporters.

Pas besoin de concert pour mettre l'ambiance

Les sympathisants buffalos ont carrément appelé à boycotter ce show en direct : "Nous avions prévu un tifo pour le match, qui a été compromis par cette décision imprudente. Nous demandons donc au club de reporter ou d’annuler la représentation. Si ce n’est pas une option, nous appelons tous les supporters à surpasser Camille avec nos chants".

Coïncidence ou non, quelques heures plus tard, l'entourage de la chanteuse a annoncé que Camille était grippée et ne sera pas de la partie demain. Après le changement de date de la rencontre suite à la qualification de Bruges pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, rien n'est épargné à l'organisation de la rencontre.