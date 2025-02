Ils étaient contre la réforme...et cela se ressent : les regrets amers du Standard et de l'Union Saint-Gilloise

La reforme du championnat fait couler beaucoup d'encre depuis hier midi. La réaction du Standard et de l'Union Saint-Gilloise n'était pas des plus enthousiastes.

En compagnie de La Gantoise, le Standard et l'Union Saint-Gilloise ont joué un rôle non-négligeable dans le timing de la réforme. La proposition initiale prévoyait une refonte du championnat dès la saison prochaine ; ces trois clubs ont fait pression pour que cela soit repoussé d'un an.

Ils dénonçaient les implications qu'un passage à 18 aurait sur la fin de saison actuelle, certaines équipes auraient affronté des adversaires tout d'un coup assurés de leur maintien alors que d'autres seraient opposés à des clubs ayant encore tout à jouer. C'est ce qui a fait que la réforme ne sera d'application que pour la saison 2026/2027.

Une maigre consolation à les entendre, à commencer par Philippe Bormans : "Il y a un sentiment mitigé. Je suis heureux que nous ayons enfin pu prendre une décision. Mais d'un autre côté, c'est regrettable quand on regarde le résultat final pour les clubs du K11 (les plus modestes de la compétition, par opposition au G5)".

Un compromis adopté faute de mieux

Au micro de DAZN, le CEO de l'Union Saint-Gilloise estime que la situation a tout du serpent qui se mord la queue : "Beaucoup de ces clubs du K11 voulaient un championnat à 18 mais ce sont surtout eux qui vont en payer le prix, je trouve ça dommage".

La réaction du Standard n'est pas beaucoup plus enthousiaste : "Ce n’est plus le moment de rappeler les positions des uns et des autres. Ce n’est pas un secret que ce n’était pas le format que nous aurions retenu en premier lieu. Il faut aussi regarder vers l’avenir. Ce format aura des points positifs et il faut travailler au développement du football belge", explique Pierre Locht.