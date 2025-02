Joueurs plus âgés prioritaires, mises au vert systématiques, changement de banc de touche : un entraîneur de Pro League en pleine révolution pour la dernière ligne droite du championnat

Bernd Storck est maintenant en poste depuis plus d'une semaine pour son deuxième mandat au KV Courtrai. Sur ce laps de temps, l'Allemand de 62 ans a déjà apporté de nombreux changements en coulisses chez les Kerels. "C'est sa manière de faire ou la porte".

Dans Het Nieuwsblad, un dirigeant d'une des anciennes équipes de Bernd Storck l'a qualifié de bulldozer. Un surnom qu'il mérite déjà pleinement à Courtrai. "Celui qui ne veut pas embarquer dans son histoire, se fait virer."

Storck fera tout son possible pour maintenir Courtrai en première division, tout comme en 2023. Il est arrivé à Courtrai et a tout chamboulé. On ne fait pas d'omelettes sans casser les oeufs.

La défense à cinq de Freyr Alexandersson et Yves Vanderhaeghe a été remplacée par un quatre arrière. "Bernd a immédiatement dit : 'Oubliez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Désormais, nous le ferons à ma manière.' Ce n'est pas évident, c'est assez déroutant. Mais c'est son chemin ou la sortie", a confirmé le capitaine Brecht Dejaegere, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Courtrai va apprendre la rigueur pour se maintenir

Même pendant les entraînements, on peut voir la patte de Storck: "Nous commençons toujours maintenant par dix à quinze minutes d'échauffement, un peu à l'ancienne. Et le reste est expliqué à l'avance via une présentation PowerPoint, afin que tout le monde sache ce qu'il doit faire et remarque immédiatement si quelqu'un n'écoute pas", poursuit Dejaegere.

Storck ne s'est pas non plus rendu populaire en imposant des mises au vert chaque semaine avant le match, même pour les rencontres à domicile. "Personnellement, je préfère dormir dans mon lit, mais l'agenda est clair, donc nous pouvons tout planifier avec la famille à la maison", nuance le milieu de terrain.

Et il y a aussi des règles strictes pendant le déjeuner: "Les joueurs plus âgés ont la priorité sur les plus jeunes lorsqu'ils se servent à manger. Les tongs sont interdites, tout le monde doit porter des chaussures de sport et une tenue identique. Tous ces changements visent à apporter plus de structure et de discipline".

Rien n'échappe à l'oeil de l'entraîneur teuton : "Bernd a également réaménagé la salle de fitness. Et il a transformé le bureau du manager en casier à chaussures. Autrefois, nous posions nos chaussures - même les anciennes et les usées - sur nos casiers dans le vestiaire, mais il trouvait cela négligent. Il veut que tout soit propre, donc il a prévu un espace dédié pour cela".

Tout comme lors de son premier mandat, Storck a également changé de banc de touche. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'assoit du côté droit du terrain, plus près du juge de touche et de l'arbitre assistant. "Cela doit être une superstition ou une astuce. Mais cela fait partie de son changement. Nous sommes passés de zéro à cent et j'espère que cela portera ses fruits".