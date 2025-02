Le leader du championnat de retour en terre wallonne : comment Thorsten Fink veut se servir du match au Standard pour gagner à Charleroi

Genk se déplace à Charleroi ce soir. Thorsten Fink se méfie de ce match au Mambourg.

Assuré de terminer la phase classique en tête du classement, Genk veut maintenir un écart conséquent sur la meute de poursuivants en vue des Playoffs. Cela commence par le match de ce soir à Charleroi. Zakaria El Ouahdi ne fera pas le voyage, il est suspendu.

Cela devrait profiter à Ken Nkuba : l'ancien produit du centre de formation carolo est en passe de décrocher sa cinquième titularisation de la saison. "Ken s’entraîne très bien et est de retour à son meilleur niveau", confirme Thorsten Fink sur le site du club.

Vite retrouver le chemin des filets

L'entraîneur allemand se méfie de Charleroi : "C'est toujours une équipe difficile à affronter. Avec Nikola Stulic, ils disposent d'un attaquant en pleine forme, qui a marqué 5 fois lors des 4 derniers matchs. Daan Heymans est également un joueur dangereux, et ils ont des joueurs rapides sur les flancs".

Fink sera également attentif à l'état du terrain, apparu très abîmé contre Anderlecht : "Il n’est pas toujours possible de jouer le plus beau football si le terrain ne le permet pas. Il est alors important d'être vif dans les duels et de travailler dur lors des pertes de balle. Cela vous mènera loin. Il va falloir se battre si nous voulons ramener les trois points à Genk".

Pour cela, il cite le match disputé au Standard en exemple : " A Sclessin, nous avons également joué sur un mauvais terrain et nous avons très bien joué. Avec nos qualités, nous nous créerons toujours des occasions". Les Zèbres l'entendront-ils de cette oreille ?