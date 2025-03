🎥 Charleroi a-t-il été lésé contre Genk ? La réponse à fleur de peau de Rik De Mil en dit long

Charleroi est revenu au forceps contre Genk hier soir (1-1). Rik De Mil était irrité sur phase du but encaissé par son équipe.

Le but marqué par Genk hier soir était un véritable cas d'école pour le VAR : quelques dizaines de secondes avant que Tolu Arokodare n'ouvre le score sur un centre de Jarne Steuckers, Jeremy Petris s'écroulait dans le rectangle limbourgeois suite au retour de Joris Kayembe dans son dos.

Une phase qui dans sa continuité pouvait faire basculer la rencontre des deux côtés. Le Mambourg n'attendait qu'une seule chose : voir le VAR annuler le but de Genk et inviter l'arbitre à accorder un penalty aux Carolos. Mais l'assistance vidéo semble n'avoir analysé qu'un éventuel hors-jeu d'Arokodare, et non l'action dans l'autre rectangle. Petris aurait-il mis trop de bonne volonté à tomber en sentant Kayembe dans son dos ?

ūüďļ | Jeremy Petris tombe dans la surface, mais le jeu continue. Tolu Arokodare marque immédiatement sur le contre. ūü§ĒūüęĶ #CHAGNK pic.twitter.com/Cw6MLjkFBR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 28, 2025

"La façon dont Petris tombe n'est pas naturelle", concède Rik De Mil au micro de DAZN. L'entraîneur des Zèbres est souvent assez clairvoyant dans ses analyses, il attendait tout de même un penalty pour son équipe : "Il y a bien un contact, fautif selon moi, donc il faut siffler. Pour moi, le problème n'est pas le VAR, l'arbitre aurait pu le siffler".

Les entraîneurs trop fliqués ?

De Mil s'est contenu mais n'en pensait pas moins : "Le plus dur, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, dans une interview après un match avec autant d'émotions, il faut toujours rester respectueux et prudent et bien réfléchir à ce qu'on va dire. Il serait peut-être alors préférable que je ne dise plus grand-chose".

Les enjeux de fin de saison valent de plus en plus souvent aux entraîneurs d'arriver sur les nerfs en interview. Rik De Mil a su se maîtriser pour ne pas se faire convoquer par la Commission de discipline comme Chris Coleman ou Besnik Hasi mais aura bien besoin du weekend pour faire retomber la pression.