🎥 Scène honteuse en FA Cup : un attaquant français découpé par le gardien adverse, "laissez-le mourir" chantent les supporters visiteurs

Pas de Premier League, mais bien les 1/8es de finale de la FA Cup qui sont au programme, ce week-end en Angleterre. Ce samedi après-midi se tenait une rencontre entre Crystal Palace et Millwall.

Après huit minutes de jeu seulement, le portier de Millwall Liam Roberts (30 ans) a été l'auteur d'une sortie incroyablement dangereuse sur Jean-Philippe Mateta, soigné à même la pelouse pendant de longues minutes. Si l'arbitre de la rencontre, Michael Oliver, n'avait initialement même pas sifflé faute, il a exclu Liam Roberts après avoir consulté la VAR.

"Pour l'instant, tout ce que nous savons est qu'il a une grosse entaille derrière l'oreille et une blessure à la tête. Il est à l'hôpital et nous espérons le meilleur" a déclaré le président de Palace, Steve Parish, à la BBC.

"J'ai regardé l'âge du gardien, il a trente ans. C'est le duel le plus imprudent que je pense avoir vu sur un terrain de football et ce gars doit se remettre en question. Parce qu'il a mis en danger un collègue, et peut-être même sa vie, avec un duel comme celui-ci" a-t-il ensuite déclaré, très en colère envers le portier pourtant expérimenté.

Les images qui ont suivi ce choc colossal étaient purement honteuses. Alors que Jean-Philippe Mateta était soigné sur la pelouse, les supporters de Millwall ont entonné un véritable chant de la honte. "Laissez-le mourir."

