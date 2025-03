Il n'y a pas qu'Amuzu : un autre ancien espoir du football belge agite le marché des transferts au Brésil

En rejoignant Gremio, Francis Amuzu s'est assuré de rejoindre un championnat où il ne devait pas partager la couverture médiatique belge avec d'autres joueurs issus du plat pays. Ce n'est toutefois qu'à moitié vrai : un certain Wanderson évolue aussi sur place.

Fils de Wamberto (ancien attaquant de Seraing, du Standard et de Mons), le Belgo-brésilien de 30 ans a fait la une des médias locaux pour son transfert de l'Internacional Porto Alegre (le grand rival de l'équipe de Francis Amuzu) vers Cruzeiro.

