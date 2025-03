Officiel : un changement important dans le règlement du football pour éviter les gains de temps des gardiens !

L'International Football Association Board, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, vient de modifier un point du règlement, cette semaine. Si un gardien conserve la balle trop longtemps, un corner sera accordé à l'équipe adverse.

L'International Football Association Board, dite IFAB, est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du football. Elle est composée de représentants de la FIFA et des quatre associations britanniques pionnières : les fédérations anglaise, écossaise, galloise et nord-irlandaise.

Cette semaine, l'IFAB a voté un nouveau point de règlement, ou plutôt une adaptation de la règle 12.2 de celui-ci et les sanctions données à un gardien qui conserve le ballon pour gagner du temps.

Moins de gains de temps des gardiens, plus de transparence concernant les décisions arbitrales

Précédemment, un coup-franc indirect devait être accordé si un gardien gardait le ballon dans ses gants pendant plus de six secondes. Une règle qui a très rarement été mise en application, de peur, peut-être, de sanctionner trop sévèrement une équipe dont le portier gagne du temps en offrant directement un ballon dans le rectangle à l'adversaire.

Désormais, un gardien pourra conserver le ballon durant huit secondes, mais l'arbitre faire un décompte visuel clair à partir de "5" et octroyer un corner à l'équipe adversaire si le délai n'est pas respecté. Le but évident est de cette fois mettre réellement cette règle en application.

L'IFAB qui, dans son communiqué, encourage le fait que seul le capitaine peut venir parler à l'arbitre de manière calme pour une éventuelle contestation, a également annoncé que les arbitres auront dorénavant le droit de détailler une décision prise à l'ensemble du stade. A partir du 1er juillet 2025, les championnats "auront le droit" d'implémenter ces nouvelles règles.