Mignolet met les pieds dans le plat, Hayen envoie un message fort au KRC Genk : la tension monte !

En Ligue des champions, le Club de Bruges a fait forte impression ces dernières semaines et mois, mais en championnat les performances ont nettement baissé. Ainsi, l'écart avec le leader Genk reste de neuf points.

Défaite à Anvers et contre le Standard, des partages contre Saint Trond, Courtrai et maintenant La Gantoise. Seule la victoire contre OH Louvain a été obtenue lors des six dernières journées, pour un total de 6 points sur 18 en Jupiler Pro League.

Écart de neuf points

L'écart avec le leader Genk est de nouveau de neuf points, tandis que l'Union Saint-Gilloise n'est plus qu'à un point. "Nous avons une fois de plus montré un manque d'efficacité et nous n'avions pas une bonne marge de manœuvre. Cela peut nous jouer des tours", a déclaré Simon Mignolet après le partage 1-1 sur le site du Club.

"C'est le même scénario que ces dernières semaines. Nous n'avons plus beaucoup le choix et devons remporter ces deux derniers matches pour nous qualifier pour les play-offs."

Pas de laissez-passer vers le titre

Nicky Hayen sait également que le Club Bruges perd actuellement des points : "À la fin des play-offs, nous verrons si ces points perdus sont de trop, mais il faut saisir chaque opportunité. Aussi difficile que cela puisse être, nous devons continuer à y croire."

"Il faut garder confiance, car nous avons réussi l'année dernière. Nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout, même si nous ne jouerons probablement pas les mêmes play-offs que l'année dernière. Ils ne recevront pas de laissez-passer vers le titre."