Le tout premier licenciement depuis le retour de l'Antwerp en D1A : le départ de Jonas De Roeck fait de l'Union le leader d'un classement assez enviable

Jonas De Roeck a pris la porte à l'Antwerp ce matin. Les Anversois n'ont pourtant pas l'habitude de se séparer d'un entraîneur en cours de saison.

Il est donc possible de qualifier son équipe pour les Champions Playoffs mais de se faire virer avant même la fin de la phase classique. Jonas De Roeck en a fait l'expérience à la surprise générale du côté de l'Antwerp.

Même si quelques remous en interne semblent avoir précipité la fin de l'aventure, son limogeage était d'autant plus dur à voir venir que la direction anversoise n'a pas attrapé une réputation de coupeuse de têtes ces dernières années : De Roeck est même le premier entraîneur à se faire montrer la porte en cours de saison depuis le retour du Great Old en première division.

L'Union plus stable encore ?

Lors de la saison 2017-2018, il y a déjà sept ans, Laszlö Bölöni avait pris l'équipe en main pour commencer à refaire de l'Antwerp une place forte du football belge. Depuis, Ivan Leko, Franky Vercauteren, Brian Priske et Mark van Bommel lui ont succédé sans être interrompus en cours de saison. Le licenciement de Jonas De Roeck apparaît donc comme une fin de série.

🙋🏼‍♂️ Tot vandaag was #RAFC de eersteklasser die het langst wegbleef van trainersontslagen. Sinds de terugkeer van Antwerp in Eerste Klasse is Jonas #DeRoeck zelfs pas de eerste coach die tijdens het seizoen z’n C4 krijgt. De club die nu het langst in 1A zit en geen coach… — Jarno Bertho (@JarnoBertho) March 3, 2025

Le journaliste Jarno Bertho relève que c'est désormais l'Union Saint-Gilloise qui a la plus longue série de saisons sans licencier un seul entraîneur en cours d'exercice.

Même avant le retour des Saint-Gillois en D1A et les saisons pleines de Felice Mazzu, Karel Geraerts, Alexander Blessin et maintenant Sébastien Pocognoli, la direction avait laissé travailler jusqu'au bout des entraîneurs tels que Thomas Christiansen, Luka Elsner, Marc Grosjean et Drazen Brncic.