Une décision qui change tout, pour Gand et le Standard ? Lardot explique la non-exclusion de Jordan Torunarigha

Lors de la Bataille des Flandres entre La Gantoise et Bruges, Jordan Torunarigha, déjà averti, a ceinturé Gustaf Nilsson. L'arbitre a laissé jouer, et n'a ensuite pas donné le second carton jaune au défenseur gantois.

Une décision qui a surpris : Jordan Torunarigha empêchait Gustaf Nilsson de s'élancer vers le but, même si ce n'est pas en position de dernier homme. Après avoir laissé jouer, on pouvait ainsi penser que Mr Boterberg reviendrait à la faute et donnerait un carton jaune au défenseur des Buffalos.

Cela aurait revenu à l'exclure, puisque Torunarigha avait déjà un carton. Mais Boterberg n'a pas donné de seconde carte au Gantois, à la grande fureur des Brugeois - et par extension, des supporters du Standard, car un Gand à 10 ne serait peut-être jamais revenu dans le match.

Mais Jonathan Lardot explique ce lundi dans Under Review que la décision de Mr Boterberg était la bonne, et ce en raison d'un élément clair du règlement. "Mr Boterberg doit laisser l'avantage puis décider si l'occasion annihilée par Torunarigha est une occasion de but manifeste", explique le chef de l'arbitrage belge.

Si c'est le cas, il s'agit d'un rouge direct, rétrogradé en jaune si l'arbitre laisse jouer jusqu'au bout. Mais si la faute interrompt ce qu'on appelle une "occasion prometteuse", qui devrait valoir un carton jaune, et que l'arbitre laisse jouer jusqu'au bout, la sanction passe d'un jaune à rien.

"Il s'agissait ici d'une occasion prometteuse et pas d'une occasion de but manifeste en raison de la distance entre le joueur et le but", pointe Lardot. "Si c'était une intervention dangereuse, ce serait différent, mais ce n'est pas un tacle inconsidéré, c'est un simple tirage de maillot".