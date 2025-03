En feu avec l'Olympic Charleroi, Simon Paulet (ex-Bruges et Diablotin U19) a retrouvé le plaisir du football et affiche ses grandes ambitions

Après avoir connu une période difficile, Simon Paulet a retrouvé du plaisir sous les couleurs de l'Olympic Charleroi, et ça se ressent immédiatement. Décisif à 22 reprises depuis le début de la saison, le médian est l'un des fers-de-lance des Dogues dans la course au titre.

Passé par l'académie du Sporting Charleroi, puis amené à Bruges par Raymond Mommens pour y terminer sa formation, Simon Paulet porte aujourd'hui les couleurs de l'Olympic Charleroi, en D1 ACFF, et est l'un des principaux fers-de-lance des Dogues dans la course à la montée en Challenger Pro League.

Auteur de deux nouvelles passes décisives, sur deux corners, dans le duel au sommet contre Mons le week-end dernier (2-0), le milieu de terrain de 25 ans et ancien international U19 retrouve enfin le plaisir du jeu, lui qui avait quitté la Venise du Nord pour rejoindre le projet de Swansea en 2018. Alors que les choses se déroulaient bien au Pays de Galles, il lui avait été conseillé de revenir en Belgique pour signer à Westerlo deux ans plus tard ce qui n'était, après coup, pas un bon choix.

"Une carrière est faite de hauts et de bas, mais c'est dans les moments difficiles qu'on se forge un caractère. Je me sens bien dans cette équipe, le soutien du staff et la cohésion de groupe sont essentiels pour moi. Quand on évolue dans un environnement où tout le monde tire dans le même sens, on progresse ensemble et on se dépasse plus facilement", s'est réjoui Simon Paulet (ci-dessous à l'image en compagnie... de Phil Foden) dans un entretien accordé à Walfoot.be, cette semaine.

L'insatiable Simon Paulet pourra-t-il mener l'Olympic vers le titre ?

Prêté par les Campinois à Virton, puis à l'Olympic, il a finalement rejoint librement le noyau Abder Ramdane en début de saison. Grâce à un style de jeu très offensif et des résultats positifs, il a rapidement pu retrouver le plaisir de fouler les pelouses.

"J'aime me projeter vers l'avant et jouer dans la verticalité. C'est vrai que notre animation de jeu me convient parfaitement. Grâce à l'équipe et à cette philosophie, je réussis aussi à avoir de bonnes statistiques (ndlr : 7 buts et 15 assists toutes compétitions confondues depuis le début de la saison)."

On a les joueurs et le staff qu'il faut pour jouer le coup à fond, on veut remporter ce titre"

"On a un groupe très soudé, l'ambiance est superbe et nous avons les joueurs et le staff qu'il faut pour jouer le coup à fond. On va tout faire pour remporter les Play-Offs et le titre. Ce sera difficile, mais on veut le faire pour les supporters."

La Challenger Pro League avec l'Olympic, ou ... ?

L'été dernier, Simon Paulet avait signé un contrat d'un an, qui expirera donc le 30 juin prochain. S'il n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, le médian veut d'abord se concentrer sur la fin de saison et cette course au titre avant de parler au futur.

"Mon ambition est de retrouver le monde professionnel et de jouer le plus haut possible. Pour l'instant, je suis concentré sur l'Olympic, car c'est le club qui m'a permis de me relancer et de retrouver de la confiance. Je veux être champion, j'ai connu ce sentiment avec Westerlo et je veux le revivre pour permettre au club de jouer en Challenger Pro League."

"Je suis en fin de contrat, on discutera de mon futur en fin de championnat en espérant que nous serons champions. Oui, des équipes se sont renseignées sur moi, mais je suis pleinement concentré sur cette saison avec l'Olympic ainsi que sur les objectifs du club. L'avenir, on verra ce qu'il nous réserve. C'est trop tôt pour parler d'un départ maintenant", a-t-il conclu.