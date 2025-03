Une présentation Powerpoint qui tourne au drame : Colin Coossemans révèle son moment le plus difficile sous Brian Riemer

Colin Coosemans a dû attendre longtemps avant de pouvoir se montrer à Anderlecht. Il revient sur les moments difficiles traversés.

Avant 2024, Colin Coosemans n'avait pas disputé le moindre match avec l'équipe première en deux saisons et demi. Pour lui, le moment le plus dur est survenu il y a un an : lorsque Maxime Dupé a quitté le club, Coosemans pensait qu'il serait promu deuxième gardien. Mais Brian Riemer lui a annoncé tout autre chose. "Mon point de bascule a été une présentation PowerPoint", dit-il dans Het Nieuwsblad.

Cette présentation décrivait ce qui était attendu d'un troisième gardien, en demandant s'il pouvait vivre avec cela. "Je savais que le deuxième gardien partirait, alors j'ai demandé quelle était la description du rôle de la doublure. Mais ce n'était pas du tout le sujet."

Le portier a eu du mal à encaisser le coup : "Un sérieux blocage du cou qui m'a conduit à l'hôpital. C'était mon corps qui tirait la sonnette d'alarme. Cela ne pouvait plus continuer comme ça", raconte-t-il dans Het Nieuwsblad.

La situation rongeait Coosemans de l'intérieur

Pour Coosemans, ce fut un choc, car il pensait qu'il ferait un pas en avant. Cependant, Brian Riemer a rectifié le tir par la suite. "Je dois dire honnêtement que Riemer est ensuite revenu sur ses propos de manière correcte et m'a rétabli. Notamment en confirmant - ou plutôt en reconnaissant - que je pouvais être utile pour le club."

Cette reconnaissance signifiait beaucoup pour le gardien, qui se sentait toujours apprécié sous Vincent Kompany : "Malgré l'absence de temps de jeu, il m'impliquait partout, me rendait important et me laissait prendre la parole dans le vestiaire. Un grand monsieur".