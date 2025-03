"J'ai toujours pensé que je pouvais devenir une légende d'Anderlecht comme mon grand-père" : Amadou Lapage se confie sur son départ du club

Amadou Lapage a ouvert un nouveau chapitre en rejoignant Westerlo cet hiver après 13 années passées à Anderlecht. Le petit-fils de Paul Van Himst raconte comment s'est déroulé son départ.

Quitter les Mauves était logiquement une décision compliquée pour Amadou Lapage : "C'était très difficile. J'ai toujours pensé que je pouvais devenir une légende du club comme mon grand-père. Ou que je pourrais jouer toute ma carrière à Anderlecht. Pas au même niveau que mon grand-père, mais j'espérais quand même devenir un peu une icône."

"J'espérais toujours cela. Anderlecht est le club de mon cœur, où j'ai toujours joué et où j'ai grandi. Donc c'était une décision très difficile," explique le défenseur de 20 ans au micro de DAZN.

"Le jour où j'ai décidé de le faire et que tout s'est arrangé, j'ai ressenti un soulagement," exprime-t-il. "Parce que c'était fait. Au final, ça m'allait. Mais quand j'ai dû aller chercher mes affaires à Anderlecht et que j'ai revu tout le monde, c'était très difficile. Mais les joueurs m'ont aussi tous rassuré. Eux aussi pensaient que c'était un bon choix."

J'ai parlé avec beaucoup de joueurs de l'équipe première

L'ancien anderlechtois a écouté les conseils des plus grands : "J'ai parlé avec beaucoup de joueurs de l'équipe première. Ils ont quand même beaucoup d'expérience. Ils m'ont conforté dans l'idée que c'était un bon choix et qu'ils me soutenaient. C'était plutôt positif."

Depuis son arrivée en Campine, Lapage n'a pas encore eu énormément d'opportunités de se montrer. En trois rencontres, il n'a disputé que 26 minutes de jeu. Le jeune joueur a encore un chemin à parcourir avant de réussir à petit à petit enlever cette étiquette d'être "simplement le petit-fils de...".