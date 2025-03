L'Union se méfie du Standard mais ne changera pas son fusil d'épaule : "Ils peuvent être dangereux quand on les attend le moins"

Contre le Standard, l'Union ne voudra pas abandonner son plan de jeu, mais elle sera évidemment prudente. Sébastien Pocognoli, ancien capitaine des Rouches, a préfacé cette rencontre en conférence de presse.

Avec un bilan récent de 36/45, l'Union Saint-Gilloise est la meilleure équipe de Pro League sur les quinze derniers matchs. Mais avant d'affronter le Standard, Sébastien Pocognoli se voulait prudent, en conférence de presse.

"Sommes-nous la meilleure équipe de Belgique à l'heure actuelle ? Je ne m'en préoccupe pas, comme je n'ai pas laissé les critiques du début de saison m'affecter. Nous savions ce que nous faisions et que nous atteindrions ce niveau à un moment donné."

"Les deux derniers matchs peuvent déterminer la dynamique avec laquelle on abordera les Champions Play-offs. Le Standard est une équipe difficile à bouger, tout le monde connaît leur bonne organisation défensive. Et ils peuvent se montrer dangereux quand on les attend le moins, comme au Club de Bruges."

Ivan Leko a adapté son style de jeu au Standard, Sébastien Pocognoli ne le fera jamais

Le coach de l'Union et ancien capitaine des Rouches s'attend évidemment à affronter un bloc bas. Un système à l'opposé de celui prôné par Pocognoli. Face au Standard, le vice-champion de Belgique développera son propre jeu, malgré une certaine prudence.

"Chaque entraîneur a ses raisons pour jouer comme il l'entend. Nous avons toujours joué un football attrayant et nous n'avons jamais changé notre fusil d'épaule, même quand les résultats étaient moins bons. Nous n'avons jamais douté de nous-même."