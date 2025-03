Sofiane Boufal aurait bien pu signer au Standard de Liège ou à Anderlecht à la place de l'Union

Sofiane Boufal commence à retrouver du temps de jeu avec l'Union suite à sa blessure. Lui qui n'a pas toujours connu une situation facile depuis la Coupe du Monde 2022 aurait pu jouer dans une autre équipe belge.

"Il était arrivé à l’Union à la toute fin du dernier mercato estival, n’ayant plus joué pendant un an et demi en raison d’une blessure, mais aussi de sa situation à Al-Rayyan", raconte son entourage.

Boufal était dans une situation difficile : "Les dirigeants qataris avaient enregistré plus de joueurs étrangers qu’ils ne pouvaient le faire et son nom avait été enlevé de la liste, d’autant qu’il était blessé à ce moment-là."

"Lorsqu’il était de retour, il n’y avait plus de place pour lui. Ses derniers faits d’armes remontaient donc à l’épopée du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar fin 2022…"

Depuis qu'il a signé à l'Union, c'est une nouvelle vie qui a débuté pour le Marocain. Mais cela aurait pu se faire dans un autre club. Le Soir rapporte qu'il avait également notamment été proposé gratuitement à Genk, Anderlecht et au Standard.

Le projet qui avait le plus convaincu le joueur était cependant celui des Saint-Gillois. Son objectif était de retrouver du temps de jeu pour jouer avec le Maroc. L'ailier aura l'occasion de se mettre en valeur lors des play-offs qui approchent à grands pas.