Le Standard peut oublier les Play-offs : La Gantoise valide son ticket pour le top 6 au Bosuil

L'Antwerp recevait La Gantoise dans le cadre de cette 29ème journée de championnat. Les Buffalos ont fait le job et validé leur ticket pour les Play-offs.

Le match commençait doucement avec l'Antwerp qui mettait le pied sur le ballon durant les cinq première minutes. La Gantoise commençait ensuite à rentrer dans son match avec de meilleurs transitions. Les visiteurs se trouvent bien et sont plus présents dans les duels.

Malgré tout, c'est le Great Old qui se montre dangereux en premier avec cette ouverture de Chery pour Kerk. C'est Samoise qui s'illustre avec un retour décisif. La suite du match continue dans le même schéma, les Gantois monopolisent le ballon et le récupèrent rapidement. Ce contrôle du ballon se concrétise en occasion avec cette passe d'Ito un peu trop longue pour Vanzeir à la 22ème.

Dix minutes plus tard, Vanzeir récupère le ballon suite à une erreur de Benitez. L'ex-unioniste dribble et frappe fort mais Lammens s'interpose. Dans la foulée, c'est à Vandenberghe de s'illustrer avec un bel arrêt sur une frappe lourde et lointaine de Chery. La mi-temps est sifflée sur un score de 0 à 0.

2ème mi-temps

Le deuxième acte reprend avec un changement côté anversois. Bataille cède sa place à Renders. Même 11 et mêmes intentions pour les visiteurs qui confisquent le cuir aux Anversois. Malgré tout, le match reste pauvre en occasion jusqu'à la 63ème avec ce changement d'aile de Kums pour Goore qui voit sa frappe déviée.

Le match s'enflamme enfin à un quart d'heure du terme, avec un débordement d'Araujo qui finit sa course sur la tête d'Omgba. Le ballon est capté par Lammens. Sur le contre, le ballon termine dans les pieds de Deman qui envoie une frappe lourde repoussée en corner par le portier. Sur le corner, Riedewald voit sa tête finir sur le poteau.

Cinq minutes plus tard, la délivrance pour Gand est signée Omgba. L'attaquant transforme un cadeau offert par son coéquipier Ito. Le médian avait juste avant chipé le ballon dans les pieds de Doumbia.

La révolte anversoise est immédiate, Balikwisha centre sur la tête de Bayo. L'attaquant n'arrive pas à conclure ce but pourtant tout fait. À noter quand même la superbe parade de Vandenbergh. Les Anversois se montreront une dernière fois dangereux avec une tête d'Alderweireld qui passe au-dessus.

Le coup de sifflet final retentit et La Gantoise valide ainsi totalement, avec cette victoire méritée, sa place aux Play-offs. Le Standard n'a plus rien à espérer...