Mazzù dos au mur, Charleroi et le Standard pour l'honneur : les quelques enjeux de la 30e journée de Pro League

Presque tous les verdicts sont tombés à une journée de la fin en Jupiler Pro League. Il y aura cependant encore de l'enjeu dans certains stades.

Le top 6 est connu : Bruges ou l'Union pour se rapprocher de Genk ?

"Ils vont douter quand ils verront la division des points" : ces mots sont ceux d'Anthony Moris, alors que l'écart est actuellement de 10 unités entre Genk et l'USG. Problème : l'Union se rend à Genk lors de la dernière journée, et l'écart peut donc potentiellement grandir.

Ce sera le dernier enjeu pour le trio de tête durant cette 30e journée : Genk peut repousser l'Union à 13 points, ce qui ferait 6 points (après arrondi à l'unité supérieure). Un matelas confortable. Mais l'USG peut aussi revenir à 4 points après division ; la différence est minime par rapport aux 5 actuels, mais existe.

C'est le Club de Bruges qui peut tirer les marrons du feu : l'un de ses deux concurrents perdra des points, peut-être même les deux. En cas de victoire contre Charleroi, les Blauw & Zwart commencerait les Playoffs avec 30 points : potentiellement 3 ou 4 points de moins que Genk seulement.

Charleroi et le Standard pour l'honneur

Le top 6 est connu à 100% : La Gantoise avait tué tout suspens en allant l'emporter à l'Antwerp, avant même que l'Union domine le Standard. Les matchs de Charleroi et du Standard se joueront donc pour l'honneur mais aussi pour aborder les PO2 dans le meilleur état d'esprit possible. Les Rouches, surtout, voudront bien finir la saison régulière à Sclessin.

OHL-STVV, le match le plus important de la 30e journée ?

Les seuls vrais matchs à enjeu se tiendront en réalité plus bas : qui accompagner le Beerschot et le KV Courtrai en Play-downs ? Il reste deux places dans la zone rouge, actuellement occupées par le Cercle de Bruges et Saint-Trond.

Felice Mazzù est dos au mur : STVV se déplace à OHL, et n'a pas d'autre choix que de l'emporter pour sortir des Play-downs. Un point serait insuffisant pour dépasser Dender, même si ces derniers perdent à Malines, car ils comptent une victoire de plus.

Même Westerlo peut encore en théorie disputer les barrages pour la descente en cas de défaite au Beerschot : une victoire du Cercle à Anderlecht, une victoire de Dender à Malines et un point au moins pour OHL contre STVV, et Westerlo bascule. Malines, de son côté, est protégé par son nombre de victoires et a assuré son maintien.

Champions Play-offs assurés :

Genk, Bruges, Union, Anderlecht, Antwerp, La Gantoise

Europe Play-offs assurés :

Standard, Charleroi, Malines

À la lutte pour éviter les Play-downs :

Westerlo, OHL, Dender, Cercle, STVV

Play-downs assurés :

Courtrai, Beerschot