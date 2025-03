Il s'est testé contre Marlon Fossey, avec succès : 236 jours plus tard, Sébastien Pocognoli peut enfin compter sur un renfort important dans la course au titre

Absent des pelouses depuis fin juillet en raison d'une lourde fracture du péroné, Henok Teklab a fait son grand retour avec l'Union Saint-Gilloise face au Standard, dimanche dernier. L'ailier allemand pourrait bien aider Sébastien Pocognoli en Champions Play-offs.

Il est encore l'une de ces "trouvailles" de l'Union Saint-Gilloise. Arrivé librement en juillet 2023 en provenance de Münster, en deuxième division allemande, Henok Teklab a connu une belle première saison d'adaptation au Parc Duden.

Et sous les ordres de Sébastien Pocognoli, l'ailier gauche allemand de 26 ans a commencé trois des quatre premières rencontres de la saison, laissant sa place à Alessio Castro-Montes lors du déplacement à Westerlo. Il avait aussi été titularisé lors du barrage aller-retour de Ligue des Champions face au Slavia Prague, en juillet.

Mais ensuite, la catastrophe. Remplacé à vingt minutes du terme contre Charleroi lors de la quatrième journée, le 16 juillet 2024, Henok Teklab a été victime d'une très lourde fracture du péroné, l'écartant des terrains pendant de longs mois.

Henok Teklab, une "recrue" pour Sébastien Pocognoli et l'Union dans la course au titre

Une grosse épine dans le pied de Pocognoli qui, dans le même temps, avait déjà des problèmes avec Loïc Lapoussin et a vu Castro-Montes se blesser lors de la même rencontre face aux Zèbres, mais moins gravement. Ce n'est qu'en hiver que le problème a réellement été réglé.

Avec Sofiane Boufal, évidemment, qui n'est pas à son niveau de la Premier League mais qui fait beaucoup de bien aux Unionistes, notamment dans la créativité. Le Marocain a d'abord été aligné en tant que "numéro 10" avant la nouvelle entorse de Castro-Montes, donnant davantage de temps de jeu à Ousseynou Niang, absent contre le Standard à cause d'une légère blessure, qui n'est toutefois pas alarmante puisqu'il est déjà de retour à l'entraînement.

Mais désormais, Henok Teklab est de retour. Le joueur de 26 ans a remplacé un Promise David double buteur face au Standard à la 66e minute, 236 jours, soit 7 mois et 24 jours, après sa dernière apparition. Et même si Mohamed Fuseini peut aussi évoluer sur le côté gauche, la vivacité de Henok Teklab fera assurément du bien aux Unionistes dans la course au titre. Marlon Fossey, pendant une petite demi-heure, a déjà pu s'en rendre compte, puisque c'est bien Teklab qui a délivré la passe du 3-0 à Franjo Ivanovic, grâce à un débordement sur la gauche.