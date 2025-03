Restructuration en vue : l'Union Belge veut supprimer une équipe nationale de jeunes !

La nouvelle direction technique de l'Union Belge réfléchirait à supprimer l'équipe nationale U15, dont l'apport serait "à peine perceptible".

Sous l'impulsion de Vincent Mannaert, mais pas seulement, l'Union Belge revoit sa méthode de travail afin de redynamiser l'ensemble des équipes nationales belges.

Dans cette optique, la direction technique de la fédération prévoirait un grand changement : celui de supprimer l'équipe nationale U15, selon les informations du Nieuwsblad.

Une équipe jugée "trop inefficace", selon les nouveaux décideurs. En effet, celle-ci ne joue pas de matchs officiels ni de tournois internationaux, mais uniquement des amicaux.

Ce sont en effet les équipes U19 et U17 qui y participent. Les équipes U16 et U18 servent à préparer les jeunes joueurs pour la catégorie du dessus, mais compter, en plus, une équipe U15 ne semble plus avoir tellement de sens.

De plus, la grande majorité de ces joueurs vient du Club de Bruges, du Sporting d'Anderlecht et de Genk et s'entraîne déjà ensemble quotidiennement. L'intérêt de s'entraîner en équipe nationale est donc jugé comme "à peine perceptible."