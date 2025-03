Le meilleur joueur du championnat ? Steven Defour n'hésite pas : "Peut-être même l'un des meilleurs des dix dernières années"

Steven Defour garde un oeil attentif sur la Pro League. Il est sous le charme d'Ardon Jashari.

Ce soir, Ardon Jashari aura encore l'occasion de marquer des points sur la scène européenne contre Aston Villa. Au match aller, des recruteurs de Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Brentford, Nottingham Forest et Brighton étaient présents à Bruges et ont été impressionnés par sa prestation.

La Premier League, Steven Defour la connaît bien pour y avoir évolué avec Burnley. Pour lui, il n'y a pas de doute : le milieu de terrain suisse est déjà prêt à franchir un palier, comme il l'explique dans Het Laatste Nieuws.

"C'est le meilleur joueur de notre championnat et peut-être même l'un des meilleurs des dix dernières années", s'enflamme-t-il. "Sa combinaison d’énergie, d’agressivité et de calme avec le ballon est unique. Il lit très bien le jeu et est techniquement assez fort pour concourir au plus haut niveau".

Où sont ses limites ?

Des qualités qui pourraient faire merveille outre-Manche : " L’époque où l’on pouvait simplement marcher et miser uniquement sur sa technique est révolue depuis longtemps. Son dynamisme et sa façon de jouer au football vers l'avant ne seraient pas déplacés dans une équipe du subtop anglais".

En début de saison, Jashari inquiétait : certains se demandaient s'il parviendrait à jouer son football quand le rythme augmenterait. Le métronome suisse a répondu à ces craintes sur le terrain, les six millions déboursés l'été dernier risquent bien d'apparaître comme une bouchée de pain dans quelques mois.