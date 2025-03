Philippe Albert livre un précieux conseil à Ardon Jashari, l'étoile montante du Club de Bruges

Ardon Jashari s'est imposé comme un pilier incontournable au Club de Bruges. Ces dernières semaines, ses performances ont mis en lumière tout son talent et son importance au sein de l'équipe.

Ardon Jashari a été la première recrue estivale du Club Bruges, annoncée avec fierté par le Club à l'issue de la saison dernière. Le milieu de terrain suisse a été acquis pour la somme de 6 millions d'euros en provenance du FC Lucerne.

Entre-temps, sa valeur marchande a déjà augmenté à 11 millions d'euros. Le milieu de terrain de 22 ans s'est déjà avéré être un bon investissement. Il suscite beaucoup d'intérêt en raison de ses performances, mais il est encore sous contrat avec les Blauw en zwart jusqu'en juin 2029.

Philippe Albert a néanmoins déjà de bons conseils pour le Suisse. "Il n'y a rien de mal à rester une année de plus en Belgique. Remporter des titres et le Soulier d'Or. Et jouer" dit-il selon Het Laatste Nieuws.

"Car c'est finalement crucial pour les jeunes joueurs. En Premier League, il y en a beaucoup qui ne jouent pas pendant des mois." ajoute-t-il. Albert prédit que les grands clubs seront alors prêts à venir.

"Ensuite, les tops clubs espagnols ou italiens viendront également. Ou des clubs comme Dortmund et Leverkusen, où il aura peut-être beaucoup plus de facilité à s'imposer qu'en Angleterre" conclut Albert.