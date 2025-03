Ilay Camara explique son choix sportif de représenter le Sénegal : "Un choix du cœur, une évidence pour moi et mes proches"

Dans un message poignant sur Instagram, le joueur de 22 ans a expliqué que cette décision était "une évidence" pour lui et ses proches.

Ilay Camara a décidé il y a quelques jours de représenter le Sénégal sur la scène internationale plutôt que la Belgique. Le milieu de terrain du Standard de Liège avait longuement mûri sa réflexion avant de faire ce choix.

Sur Instagram, Camara a partagé son émotion et sa fierté : "C'est une immense fierté pour moi de représenter le Sénégal. Un choix du cœur, une évidence pour moi et mes proches. Porter les couleurs de ce pays riche en histoire et en passion est un honneur que je mesure pleinement."

Le Sénégal classé deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 jouera ce mois ci contre le Soudan et le Togo.

Dans son message, le joueur n’a pas oublié de remercier ceux qui l’ont soutenu : "Je tiens à remercier ma famille, ainsi que toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu dans mon parcours. Ce n'est que le début d'une belle aventure, et je suis prêt à tout donner pour défendre ces couleurs avec fierté et détermination !"

Pour Camara, ce choix est bien plus qu’une décision sportive : c’est un engagement personnel et culturel. Il embrasse une partie de son identité.