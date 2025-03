Le drôle de conseil de Vanhaezebrouck à Milicevic : "Il serait peut-être plus judicieux de changer de tenue..."

Danijel Milicevic a conduit La Gantoise vers les Play-Offs Champions. Il sera intéressant de voir quel rôle les Buffalos pourront jouer dans cette phase cruciale.

Les supporters attendaient depuis trop longtemps le retour de La Gantoise dans le top six. Après une saison compliquée, c’est enfin chose faite.

En 2021, Danijel Milicevic avait rejoint le staff de l’entraîneur de l’époque, Hein Vanhaezebrouck. "Dans l’effectif avec lequel nous avons remporté le titre, c’était le joueur le plus apte à devenir entraîneur, oui. Je ne vois personne d’autre." confie Vanhaezebrouck à Het Nieuwsblad.

"Mili a une excellente lecture du jeu et sait comment aborder un match. Il comprend et sait transmettre. En tant que joueur, il dirigeait déjà ses coéquipiers. J’ai vu Yves Vanderhaeghe faire la même chose à l’époque. C’est pourquoi je l’ai recruté comme assistant quand il a arrêté sa carrière, pas parce que nous avions joué des tournois de double tennis ensemble." plaisante Vanhaezebrouck.

Il est désormais évident que Milicevic a un impact fort sur ses joueurs. Cependant, avec sa petite taille, il ne dégage pas une présence imposante sur la touche. C’est pourquoi Vanhaezebrouck lui donne un conseil surprenant.

"Il serait peut-être plus judicieux de changer de tenue pendant les Play-Offs et de porter un costume plutôt qu’une tenue d’entraînement. Il a de l’allure, et cela lui donnerait une apparence plus imposante." conclut Vanhaezebrouck.