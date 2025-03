Anderlecht a-t-il "chipé" Jacques Borlée à un autre club de Pro League ? "Nous sommes surpris d'apprendre ça via la presse"

Jacques Borlée est désormais consultant du RSC Anderlecht. Une nouvelle qui a étonné le Sporting Charleroi, où Borlée exerçait déjà le même rôle depuis 2021...

Cette semaine, quelques jours après l'annonce de son départ des Belgian Tornados, Jacques Borlée a été présenté par le RSC Anderlecht comme nouveau consultant externe auprès du staff médical et physiologique.

Une nouvelle qui a surpris tout le monde, mais du côté du Sporting Charleroi, on aura été particulièrement étonné, car Jacques Borlée était déjà consultant au Mambourg.

Le président Mehdi Bayat et le directeur général Pierre-Yves Hendrickx n'avaient pas prévu ce départ. "Nous sommes surpris d'apprendre cela par la presse", a admis Hendrickx dans Sudinfo. Le club n'a pas l'intention d'accepter la situation telle quelle et cherche une solution. Une combinaison des deux fonctions semble exclue.

À Charleroi, Borlée était responsable d'entraînements spécifiques tels que la technique de course et le renforcement musculaire. Chaque semaine, il encadrait les cinq meilleurs joueurs de l'équipe Elite et facturait ses services au club. Le fait qu'Anderlecht le recrute signifie que Charleroi perd soudainement un consultant externe important.

Dans les prochains jours, une discussion aura lieu entre Mehdi Bayat et Jacques Borlée pour clarifier la situation. Bien que des mesures juridiques ne soient pas immédiatement envisagées, Charleroi souhaite trouver rapidement une solution et une alternative.