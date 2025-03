Thibaut Courtois est bien de retour : "On reparlera une bonne fois avec le groupe de ce qui s'est passé"

Comme attendu, Thibaut Courtois est bien de retour au sein du groupe des Diables Rouges. Le gardien du Real Madrid devrait s'adresser à la presse mardi ; en attendant, Rudi Garcia a évoqué ce dossier dont on a tant parlé.

Le hasard fait bien les choses : Rudi Garcia ayant annoncé les 26 Diables Rouges par poste et par ordre alphabétique, et Koen Casteels ayant claqué la porte de la sélection, le nom de Thibaut Courtois a été le tout premier prononcé ce vendredi à Tubize.

Non pas qu'il y ait encore eu le moindre suspens concernant le retour du gardien du Real Madrid. Tout le monde savait que Courtois allait faire son retour, et il ne manquait que cette officialisation tant attendue. Reste désormais à voir à quel point ce retour se fera de manière apaisée.

Casteels ? Un dossier clos

Le départ de Casteels, qui a lâché un pavé dans la mare en affirmant que le dossier Courtois "dérangeait" encore au sein du vestiaire belge, aurait en effet pu laisser Rudi Garcia dans l'embarras. Mais le Français est maître diplomate. "Je ne verrai les joueurs que lundi, et naturellement, il y a des choses pour lesquels les joueurs auront la primeur", prévient-il d'emblée.

"Nous parlerons donc lundi avec Thibaut de son retour et de ce qui s'est passé. Ca se fera avec lui et avec un groupe restreint de joueurs. Mais nous allons en parler une bonne fois, puis nous n'y reviendrons plus", continue Garcia. "On repart d'une page blanche ; si je commence à m'occuper de ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 4 ans... les choses n'avanceront pas".

Quant à "l'affaire" Casteels, Garcia l'a rapidement évacuée : "Je ne peux vous parler que des joueurs sélectionnables, et lui ne l'est plus. Je suis à 100% d'accord avec ce qu'avait dit Vincent Mannaert à ce sujet, et je ne peux rien vous dire de plus là-dessus", conclut le sélectionneur national.