Comment la carrière de Rayane Bounida a basculé en seulement quelques semaines : "Je comprends que les gens se soient demandés ou j'étais"

A l'Ajax Amsterdam, Rayane Bounida a connu une période difficile la saison dernière. Récompensé par sa patience, il est désormais un joueur important du Jong Ajax, en deuxième division néerlandaise, et frappe progressivement à la porte de l'équipe première.

Pour Rayane Bounida, tout a basculé en quelques mois. L'année dernière, l'ancien grand talent du Sporting d'Anderlecht (lire ses dires sur son départ du RSCA) arrivait en fin de contrat, ne trouvait pas d'accord pour une prolongation et faisait toujours partie du noyau U19 de l'Ajax Amsterdam.

Une période difficile et remplie d'incertitudes, d'autant que plusieurs coéquipiers plus jeunes que lui, dont un certain Jorthy Mokio, avaient déjà eu l'opportunité de goûter aux joies de l'équipe première.

Mais en quelques mois, tout a changé. Rayane Bounida a été intégré au noyau U21 de l'Ajax, en deuxième division néerlandaise, fin décembre et le voilà déjà avec six buts au compteur et un titre de "meilleur talent de la troisième tranche du championnat." Le jeune médian offensif a depuis fait ses débuts en Eredivisie et a prolongé son contrat le mois dernier, jusqu'en 2028.

Rayane Bounida a été récompensé pour sa patience à l'Ajax

Décrit comme impatient lorsqu'il a quitté Anderlecht pour les Pays-Bas, Rayane Bounida a cette fois été récompensé par son attente et semble bien lancé. Dans un premier grand entretien accordé à Sporza, il est revenu sur cette période difficile qui a précédé son explosion.

"Étais-je inquiet ? Oui, c'est vrai. Je comprends que les gens se soient demandés ou j'étais. Mais chacun suit son propre chemin. Je ne me suis jamais comparé aux autres, j'ai toujours espéré que ma patience serait récompensée."

"On ne sait jamais si un tournant est proche ou lointain, mais je savais que quelque chose m'attendait. Je savais que je pourrais me révéler aux yeux de tout le monde si on m'en donnait l'occasion." C'est chose faite, et Bounida peut continuer d'impressionner avec le Jong Ajax, avant de peut-être rejoindre définitivement le noyau A la saison prochaine.