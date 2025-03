Rayane Bounida revient sur son départ d'Anderlecht : "J'en ai perdu le sommeil"

Le jeune milieu de terrain passé par Anderlecht et désormais à l'Ajax, se confie sur son parcours et ses ambitions.

Dans une interview pour Sporza, Rayane Bounida revient sur son parcours, ses sacrifices et ses ambitions. Le jeune diablotin, passé par l’académie d’Anderlecht avant de rejoindre l’Ajax partage son évolution physique et mentale.

Bounida a transformé son corps en une véritable machine. "J’ai travaillé dur sur mon corps. Je savais que c’était un point crucial à travailler. Je vais à la salle de sport ici au moins 3 à 4 fois par semaine. Est-ce que j'aime ça ? (rires) De temps en temps. Je pense aussi avoir gagné en maturité dans mes prises de décisions." a-t-il expliqué."

L'espoir belge est aussi revenu sur sa période à Anderlecht "J'ai joué à Anderlecht pendant dix ans et ce club reste dans mon cœur. La décision de partir a été douloureuse. J'en ai perdu le sommeil. Je serai éternellement reconnaissant au club et je ne le répéterai jamais assez. Mais aller à l'Ajax me semblait être le bon choix." a révélé le Belge.

Sa nouvelle vie à Amsterdam n'était pas complètement facile. "J'avais encore du mal à m'y faire. J'étais habitué à être entouré de toute ma famille. Je devais déménager dans un autre pays seul avec mon frère. Heureusement tout s'est bien passé."

Il a également affiché son désir réussir à l'Ajax. "L'année prochaine, j'espère devenir titulaire en équipe première. Ce serait formidable de jouer la Ligue des champions et de divertir le public."