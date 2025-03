"Que l'on ait gagné ou perdu aujourd'hui, ça ne change rien" : Mathias Rasmussen prévient le Club de Bruges et le KRC Genk

L'Union SG a montré des signes de faiblesse samedi, dominée par un Racing Genk qui a pleinement mérité sa victoire sur le score de 2-1 grâce à un but de Tolu Arokodare et un autre d'Oh Hyeon-gyu. Pour l'Union, c'est l'ancien Genkois Anouar Ait El Hadj qui a réduit l'écart, mais son but est arrivé trop tard.



Après la rencontre, Mathias Rasmussen, milieu de terrain de l'Union, est resté positif tout en faisant un constat lucide sur la prestation de son équipe. "Surtout en première mi-temps, nous n'étions pas dans le match", a-t-il confié à DAZN.



"On a eu du mal à garder le ballon et à créer des occasions. En seconde période, on a mieux démarré et pris un peu d'élan. Le but est arrivé presque de nulle part. Après le 2-0, c'était vraiment difficile."

Et que faut-il retenir pour le début des play-offs ? "Pas grand-chose. On est toujours bien positionnés. On vise toujours le titre. Que l'on ait gagné ou perdu aujourd'hui, ça ne change rien."

"Maintenant, on va mettre la pression. Mais bien sûr, avoir plus de points, c'est toujours agréable. On a été très proches plusieurs fois. Si on commence mieux cette saison que la précédente, alors c'est clairement possible", conclut Rasmussen, en lançant un avertissement clair à Genk et au Club de Bruges.