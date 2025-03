Réactions unanimes au Club de Bruges après le terrible contact entre Simon Mignolet et Jérémy Petris : "Ça aurait pu se terminer d'une manière très différente"

Image pénible lors de Club de Bruges - Charleroi. Après un contact avec Jérémy Petris, Simon Mignolet a été évacué de la pelouse en civière et emmené vers l'hôpital le plus proche. Le portier des Blauw & Zwart ne souffre que d'une commotion et s'est fait plus de peur que de mal.

On arrivait à l'heure de jeu au Jan Breydelstadion quand, sur un ballon en profondeur, Jérémy Petris et Simon Mignolet se sont téléscopés alors que le portier des Blauw & Zwart était sorti de son but pour écarter le ballon. Un contact absoluement fortuit, mais lourd de conséquences. Le gardien du Club de Bruges a été évacué de la pelouse sur une civière et emmené vers l'hôpital le plus proche. Il souffre d'une commotion cérébale et devra s'absenter quelques jours. Un contact entièrement fortuit entre Simon Mignolet et Jérémy Petris Après la rencontre, le capitaine Hans Vanaken s'est exprimé sur la sortie sur blessure de son gardien. "Je n'ai pas encore revu les images, mais ce n'est rien d'autre qu'un contact malheureux entre deux joueurs qui ont fait le maximum pour gagner le ballon." "On ne peut rien reprocher au joueur de Charleroi, l'action aurait pu se terminer d'une manière totalement différente", a tempéré Hans Vanaken, sur le même ton que Rik de Mil, l'entraîneur des Carolos. "Jérémy a été très affecté par la collision. Après la rencontre, il a directement demandé comment allait Simon. Sur le terrain, c'est un joueur plutôt extravagant, mais il a un coeur sensible. Il n'aurait jamais voulu blesser personne, mais je pense que tout le monde l'a vu", a-t-il réagi. 😳 | Bon rétablissement, Simon ! 🙏🤕 #CLUCHA pic.twitter.com/LbN37rj4nK — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 16, 2025