Les Anderlechtois sont prévenus : l'annonce du Club de Bruges pour la finale de la Coupe de Belgique

Bruges se prépare calmement pour les playoffs, tout en ayant la finale de la Coupe contre Anderlecht en tête. Cette finale, les supporters ne l'oublient pas, loin de là. Le camp brugeois est déjà complet.

"Le Club jouera devant un public comble lors de la finale de la Coupe contre Anderlecht", annonce le Club Bruges via ses canaux officiels.

"Le dimanche 4 mai, le Club affrontera Anderlecht en finale de la Coupe. L’équipe se prépare à jouer devant une tribune bleu et noir pleine au Stade Roi Baudouin. La finale a trouvé preneur en moins de deux heures."

VENDU! 😍👊



Les billets restants pour la finale de la Coupe se sont tous vendus en moins de 2 heures! 🙌



Rendez-vous au Heysel, fans! 💙🖤https://t.co/tJA0Ouhc6m pic.twitter.com/bs1kokpFhl — Club Bruges KV (@ClubBruges) 17 mars 2025

"Quelques billets business sont encore disponibles", informe le Club de Bruges. Ceux qui n'ont pas pu obtenir de place pourront suivre la finale sur grand écran dans le village des supporters au Jan Breydel.

Un village des supporters à Bruges pour les absents

"Le Club, en collaboration avec Ultim Events, met en place un grand écran sur le parking Nord. Tout le monde est invité à venir profiter d’une collation, d’une boisson et de la finale de la Coupe." Plus d'informations sur la finale et les modalités seront communiquées prochainement.

Un village des supporters sera également installé à l'Atomium. Le Club de Bruges a encore la possibilité de réaliser le doublé cette saison, mais l'objectif est avant tout de s'imposer contre Anderlecht lors de cette finale de la Coupe.