Saint-Trond sans Felice Mazzu pour le début des Playdowns ? La décision devrait bientôt tomber

Les nerfs étaient à vif du côté de Saint-Trond ce weekend. Felice Mazzu devra s'expliquer devant le parquet fédéral pour son coup de colère.

Saint-Trond croyait dur comme fer pouvoir éviter les Playdowns de justesse. En cas de victoire à Louvain, les Limbourgeois auraient assuré leur maintien malgré une saison harassante. Mais la défaite 3-2 les a condamnés à devoir lutter jusqu'au bout.

Le STVV a une nouvelle fois déploré des décisions arbitrales en sa défaveur à Den Dreef : les visiteurs ont été réduits à dix pour la dernière demi-heure et ont encaissé le dernier but sur un penalty polémique sur un jeu dangereux de Louis Patris.

"Je ne me cache pas que derrière l'arbitrage, mais qu'on le dise en début de saison si on n'aime pas jouer sur le synthétique de Saint-Trond et qu'on veut nous faire descendre. Le joueur de l'OHL a déjà une jaune et n'en reçoit pas une deuxième pour un tacle par derrière. Le VAR appelle l'arbitre pour annuler le penalty qu'il a sifflé et il reste sur sa décision. Ça n'arrive pratiquement jamais", regrettait Felice Mazzu au micro de DAZN.

Le parquet n'apprécie pas

Malgré le trop-plein d'émotions bien légitime vu les circonstances, son discours est dans le colimateur du parquet federal. Het Nieuwsblad rapporte ainsi que l'entraîneur carolo devra se présenter à une audience.

Il devra ainsi répondre de ses déclarations et risque une sanction. Le parquet dispose de sept jours pour se prononcer. Plus tôt cette saison, Chris Coleman, Dirk Kuyt et Besnik Hasi avaient déjà été convoqués pour des réactions similaires.