Cela convaincra-t-il la Commission de Discilpline ? Felice Mazzu fait amende honorable après son dérapage du weekend

Felice Mazzu était hors de lui après la défaite fatidique de Saint-Trond dimanche dernier. Il a pris le temps de s'excuser à tête reposée.

Un weekend décisif pour assurer sa place hors des Playdowns est toujours riche en émotions. Felice Mazzu l'a expérimenté lors de la défaite à Saint-Trond : l'arbitrage l'avait fait sortir de ses gonds.

"Qu'on le dise en début de saison si on n'aime pas jouer sur le synthétique de Saint-Trond et qu'on veut nous faire descendre" avait-il notamment déclaré au micro de DAZN, de quoi être convoqué par la commission de discipline.

Sur Instagram, l'entraîneur trudonnaire a calmé le jeu en présentant ses excuses : "L’adrénaline et la déception m’ont poussé à utiliser des mots durs envers le corps arbitral. Des mots qui découlent d'une saison difficile, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises en notre défaveur, nous faisant manquer de peu les Playoffs 2", commence-t-il.

Recréer une ambiance positive

"Cependant, mes propos étaient inappropriés et je voudrais donc m'excuser auprès des arbitres. On ne peut pas revenir en arrière, alors on se concentre sur l'avenir proche. On travaille dur sur le terrain et on fera preuve de combativité lors des six prochains matchs. Ainsi, notre beau club pourra à nouveau concourir au plus haut niveau la saison prochaine", écrit le T1 des Canaris.

Felice Mazzu va désormais emmener le groupe en stage aux Pays-Bas pour repartir de l'avant. Saint-Trond commencera les Playdowns à la deuxième place, avec un point de retard sur le Cercle de Bruges.