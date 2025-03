L'effet Garcia...ou l'effet Courtois ? L'annonce qui fera plaisir aux Diables Rouges avant les matchs contre l'Ukraine

Demain, nos Diables Rouge affronteront l'Ukraine à Murcie pour se maintenir parmi l'élite de la Ligue des Nations. La manche retour aura lieu dimanche à 20h45 à Genk.

Disputer ce match crucial loin du Stade Roi Baudouin s'inscrit dans la volonté de renouer avec le public en allant à la rencontre des supporters dans différents stades du pays.

La visite au Limbourg n'est ainsi que la première étape de cette tournée nationale. Anderlecht et La Gantoise pourraient également accueillir une rencontre de qualification vers la Coupe du Monde 2026, le Standard devrait en accueillir le dernier match contre le Liechtenstein.

La première réponse des supporters est en tout cas concluante : toutes les places du match de dimanche ont été vendue, la Cegeka Arena accueillera la rencontre à guichets fermés.

Voilà qui devrait nous valoir une belle ambiance, avec moins de supporters qu'au Stade Roi Baudouin mais une connexion plus forte avec le terrain. Le retour de Thibaut Courtois dans son jardin a-t-il aidé à décider les derniers indécis ?

See you in Genk. 🖤💛❤️#LUnionFaitLaForce pic.twitter.com/ht8N6lMstj