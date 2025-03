Un ancien membre du staff des Diables s'en va en Irak : "Il n'y a aucun respect pour mon travail en Belgique"

Cette saison, Vital Borkelmans entraînait les jeunes du FC Knokke. Mais il claque la porte pour rejoindre l'Irak.

L'ancien adjoint de Marc Wilmots ne se sent pas considéré à Knokke. Il déplore que le club n'ait pas pensé à lui au renvoi de l'entraîneur de l'équipe première Jannes Tant. Vital Borkelmans estimait avoir beaucoup apporté aux jeunes : "Ils ont fait beaucoup de progrès et il y a du talent, mais maintenant ils doivent continuer sans moi", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad .

"Je n’ai même pas eu l’occasion de venir pour une interview et d’échanger des idées", poursuit-il. "Il n’y a aucun respect pour ma carrière et mon travail en Belgique et certainement pas à Knokke".

Pas considéré à sa juste valeur ?

Le Limbourgeois de 61 ans attendait un peu plus de reconnaissance après avoir figuré pendant quatre ans dans le staff des Diables Rouges et son expérience en tant que sélectionneur de la Jordanie.

Lassé, il a annoncé partir en Irak pour devenir directeur sportif d'un club encore non précisé : "Le contrat a été signé et j'attends juste mon billet pour pouvoir partir au plus vite", confirme-t-il.

Claque-t-il définitivement la porte au football belge ? Il n'envisage en tout cas pas de revenir de sitôt : "On ne veut plus de moi, ici". C'est ce qui s'appelle partir avec fracas.