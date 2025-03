Un huissier pour régler une situation déjà désespérée : gros manque à gagner en perspective pour le Standard

Moussa Djenepo est actuellement prêté à Antalyaspor. Et cela ne se passe pas bien du tout, au grand dam du Standard.

La saison dernière, Moussa Djenepo n'était jamais parvenu à justifier les 3,5 millions d'euros payés à Southampton et le salaire accordé au Malien, loin du niveau de son premier passage à Sclessin. Cela a poussé la direction à le prêter à Antalyaspor l'été dernier.

L'aventure a plutôt bien commencé avec un but et un assist dès son deuxième match. Mais depuis, la situation a viré au cauchemar. Djenepo n'est plus repris depuis deux matchs suite à des tractations en coulisse.

SudInfo rapporte que le joueur n'est en effet plus payé et a décidé de saisir un huissier pour récupérer son dû. Une démarche très peu au goût du club qui l'a ainsi écarté.

De retour cet été pour mieux repartir

Au-delà du fait que Djenepo perd l'occasion de se mettre en vitrine, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Standard. Les Rouches espéraient en effet que l'ailier de 26 ans fasse ses preuves dans le championnat turc pour convaincre Antalyaspor de lever l'option d'achat estimée à deux millions d'euros.

Ce ne sera donc pas le cas, annonçant un solide manque à gagner pour un joueur qui entrera dans sa dernière année de contrat et sur qui la direction comptait pour faire rentrer quelques liquidités. Nos confrères écrivent même qu'il sera impossible pour le club de supporter son salaire et que les deux parties envisageront sans doute une rupture de contrat d’un commun accord.