De Sclessin à la chasse au record absolu en Coupe du Monde contre Messi et Ronaldo : "C'est un rêve réalisable"

A 39 ans, Guillermo Ochoa tient toujours la forme. Parviendra-t-il à tenir jusqu'à la Coupe du Monde 2026 ?

Jouer une Coupe du Monde à 40 ans : une véritable épreuve de professionnalisme et de résilience pour un joueur. Mais mettre fin à sa carrière à domicile, lors du Mondial disputé aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi au Mexique, pourrait être une véritable consécration pour Guillermo Ochoa après plus de 150 sélections.

Présent dans les buts de Salernitana la saison dernière, l'ancien gardien du Standard évolue désormais à Aves, en première division portugaise. S'il est encore appelé pour la Coupe du Monde 2026, Ochoa en serait à son sixième Mondial, une performance que seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent aussi réaliser.

"Je pense qu’ils seront présents. Ce serait fantastique de partager ce record avec eux, mais je n’ose même pas me comparer à eux, car ils font partie des plus grands joueurs de l’histoire du football. La seule comparaison possible est purement statistique", explique Ochoa à l’agence de presse portugaise Lusa.

2026 après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022 ?

"Il était important pour moi et pour le Mexique d’avoir un joueur participant à six Coupes du Monde. C’est un rêve réalisable, et je vais essayer d’être présent en 2026. Je serai très heureux si cela arrive, mais je ne serai pas triste si ce n’est pas le cas", poursuit le gardien.

Guillermo Ochoa était encore présent dans les buts mexicains en novembre dernier mais n'a pas été retenu lors de ce rassemblement : "L’histoire avec la sélection n’est pas terminée. Mon rythme et ma fréquence en équipe nationale ne sont plus les mêmes aujourd’hui, mais c’est la vie. Je reste toujours disponible, et le sélectionneur sait quand il doit me faire jouer et quand je suis nécessaire pour aider l’équipe". Une véritable course contre l'horloge biologique.