🎥 Première titularisation, premier bijou et premier record pour Konstantínos Karetsas !

Grosse surprise pour le joueur de Genk qui était déjà titulaire pour ce déplacement de la Grèce en Écosse.

Après avoir confirmé publiquement son choix de porter les couleurs de la Grèce au niveau international, Konstantínos Karetsas était repris dans la sélection d'Ivan Jovanovic avec deux rencontres au programme contre l'Écosse.

Le joueur de Genk était monté au jeu il y a trois jours lors du match aller qui se jouait au Pirée, et qui a vu l'Écosse l'emporter 0-1. Pour ce match retour à Glasgow, le Limbourgeois était cette fois titulaire et s'est même offert son premier but.

L'ancien joueur d'Eupen Giannis Konstantelias (passé chez les Pandas en 2021/22), ouvrait le score à la 20e minute de jeu. Karetsas doublait ensuite la mise peu avant la pause (42e), le jeune talent âgé de 17 ans plantait une superbe frappe enroulée du gauche qui ne laissait aucune chance à Craig Gordon.

Le joueur de Genk doublait la mise et a également battu un record en devenant le plus jeune buteur de l'équipe nationale grecque. Titulaire également, le Brugeois Christos Tzolis y est également allé de son petit but, plantant le troisième but grec dès le retour des vestiaires (46e).

Après sa défaite du match aller, la Grèce renverse l'Ecosse et l'emporte finalement haut la main dans ces barrages de Ligue des Nations.

La superbe action et le bijou de Karetsas pour le 2-0 ! pic.twitter.com/IQpRX8KaJJ — Football Grec France (@footgrec) March 23, 2025