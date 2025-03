Ilay Camara contrarié pour sa première sélection loin des Diables : "J'ai pris ça comme une défaite"

Ilay Camara devra encore patienter pour ses premières minutes avec le Sénégal. Il reste déterminé à aider l'équipe.

Comme Chemsdine Talbi et Konstantinos Kartesas, Ilay Camara a tourné le dos à le Belgique pour représenter le pays de ses origines, avec déjà une première sélection à la clé avec le Sénégal.

"Les joueurs sont très sympas, ils m'aident beaucoup, j'ai hâte de montrer ce que je vaux. Ce choix du Sénégal, je l'ai toujours fait, c'est normal pour moi. C'est le pays de mon père, j'ai toujours voulu jouer pour le Sénégal", déclarait-il il y a quelques jours au média 2stv.

Le latéral du Standard nage en plein bonheur : "Je suis très jeune, il y a beaucoup de joueurs dans la sélection que je suis depuis tout petit. Être avec eux, c'est une immense fierté pour moi".

Le Sénégal accroché

Pour son premier match avec l'équipe, Camara est toutefois resté sur le banc. C'est de là qu'il a assisté au match nul de l'équipe contre le Soudan. Un 0-0 contre l'équipe surprise de ces phases de groupe qui laisse les Sénégalais à la troisième place.

"On a bien géré le match, on a juste pas été assez efficaces, on a eu les occasions. Je suis quelqu'un qui veut gagner tous les matchs, c'est pareil pour le Sénégal, c'est pour ça que je le prends un peu comme une défaite. On doit faire le boulot contre le Togo. Je suis prêt à tout arracher si on me donne des minutes", a réagi Camara après la rencontre.