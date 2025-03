Officiel : La Gantoise a pris sa décision et confirme le successeur de Wouter Vrancken jusqu'en 2028

Danijel Milicevic pouvait-il voir plus loin que sa mission d'intérim ? Les dirigeants de La Gantoise ont enfin apporté un peu plus de clarté.

Les choses bougent avant les Champions Playoffs : l'Antwerp et Anderlecht ont changé d'entraîneur avant la dernière ligne droite de la saison, il restait à La Gantoise à trancher quant à Danijel Milicevic.

L'ancien adjoint de Wouter Vrancken a pris les rênes de l'équipe au renvoi de son ex-T1. Le Bosnien de 39 ans a finalement bénéficié de dix matchs pour montrer qu'il était déjà prêt à assumer le rôle d'entraîneur principal.

Sous ses ordres, les Gantois ont retrouvé de la consistance, ne concédant que deux défaites. L'équipe a rassuré sur son état de forme avec notamment des matchs assez aboutis contre Genk, Anderlecht, le Club de Bruges et le Betis Séville.

Milicevic connaît le groupe comme sa poche

Il semblait de plus en plus délicat pour la direction de faire appel à un autre entraîneur que Mili pour les Playoffs. Cela s'est confirmé : La Gantoise a annoncé que Milicevic était bien nommé entraîneur principal de l'équipe jusqu'en juin 2028.

Après avoir mené l'équipe au titre comme joueur sous Hein Vanhaezebrouck et commencé sa carrière d'adjoint avec ce dernier, le voici qui vole de ses propres ailes : "J'ai toujours eu l'ambition de devenir entraîneur principal. Avoir cette chance au sein de ce club me rend fier et reconnaissant. Le KAA Gent, ses supporters et cette ville sont dans mon cœur. Nous avons déjà fait de grands progrès ensemble, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir", explique-t-il dans le communiqué officiel.