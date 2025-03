Une opportunité manquée ? Ce talent belge qui, selon son ancien directeur sportif, n'était pas nécessaire à Anderlecht !

À Anderlecht, Olivier Renard est actuellement le directeur sportif. Il a pris la succession de Jesper Fredberg il y a quelques mois, mais saviez-vous qu'un certain Charles Vanhoutte aurait bien pu signer à Anderlecht ?

L'Union SG tourne actuellement à plein régime. Reste à voir si elle peut encore prétendre au titre de champion en Pro League.

Parmi ses joueurs importants figure Charles Vanhoutte, recruté à l'été 2023 en provenance du Cercle de Bruges pour la somme d'un million d'euros. Le natif de Courtrai est désormais estimé à cinq fois plus cher.



Dans le podcast Radio Radzinski, on apprend que ce dernier avait aussi été proposé aux voisins d'Anderlecht, mais Jesper Fredberg aurait refusé. À ce moment-là, le club bruxellois avait déjà recruté Mats Rits et Thomas Delaney, ce qui expliquait probablement ce choix.



En attendant, Vanhoutte continue de performer à l'Union et est l'un des piliers du club. Peut-on alors parler d'une occasion manquée pour Fredberg et Anderlecht ?