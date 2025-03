Un "classique" du football mondial bien déséquilibré : le Brésil subit sa pire humiliation depuis le 1-7 face à l'Allemagne

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil se rendait en Argentine dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Et la Seleçao a pris une gifle.

Le Brésil vit une période assez délicate. À l'heure actuelle, les Auriverde sont 4e de la zone qualificative AmSud pour la Coupe du Monde 2026, et si leur qualification n'est plus en danger (comme elle a pu sembler l'être en début de campagne), les quintuples champions du monde ne rassurent personne.

La nuit passée, le Brésil se rendait en effet à Buenos Aires chez son rival séculaire. Une rencontre lancée par un discours percutant de Raphinha, qui lâchait : "On va les tabasser, sur et en-dehors du terrain s'il le faut. On va se les faire !".

Il aurait mieux fait de se taire, car l'Argentine s'est aisément imposée 4 buts à 1. Même privée de Lionel Messi, l'Albiceleste a pu compter sur Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis MacAllister et Giuliano Simeone pour faire voler en éclats un Brésil impuissant.

"La pire défaite du Brésil depuis le 1-7 en 2014", se lamentait après coup le média brésilien Lance. Heureusement pour le Brésil, l'Amérique du Sud dispose de 6 places qualificatives directes pour la Coupe du Monde, sur 10 participants. La Seleçao ne compte qu'un point d'avance sur la 6e place, mais déjà 6 points d'avance sur le 7e (barragiste), le Venezuela.

L'Argentine, de son côté, est mathématiquement qualifiée depuis cette trêve internationale, et l'était déjà depuis le match nul entre la Bolivie et l'Uruguay, avant même sa victoire contre le Brésil.