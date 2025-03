Anderlecht peut-il créer la surprise ? Trois cadres du Club de Bruges incertains pour le topper de dimanche

Le Club de Bruges débute ses Playoffs avec un topper contre Anderlecht. Nicky Hayen ne sait pas encore s'il pourra compter sur le totalité de son noyau.

À Anderlecht, Besnik Hasi est confronté aux mêmes problèmes que David Hubert et doit composer avec une infirmerie bien remplie : Yari Verchaeren et Kasper Dolberg sont fortement incertains pour ce weeekend, tandis que Killian Sardella et Tristan Degreef sont forfaits pour plusieurs semaines.

Côté brugeois, Nicky Hayen a toutefois lui aussi quelques interrogations. À commencer par Chemsdine Talbi, qui était déjà absent du groupe pour le dernier match de championnat. Pendant la trêve internationale, il n'est pas apparu sur le banc du Maroc malgré sa première sélection. Le sélectionneur Walid Regragui a confirmé que Talbi était blessé et qu'il s'agissait de ne prendre aucun risque. Il sera donc intéressant de voir dans quel état il aborde ces Playoffs.

Un noyau assez large pour compenser

La trêve internationale a également apporté son lot de questions pour Joel Ordonez. Le défenseur central est sorti sur civière avec la sélection équatorienne...avant de faire son retour comme titulaire hier soir contre le Chili.

Le long voyage et l'altitude du premier match qui a vu Ordonez s'est blessé (Quito est à près de 3000 mètres d'altitude) rendent sa participation au topper incertaine. D'autant qu'il ne pourra reprendre l'entraînement que vendredi, voire samedi.

La présence de Joaquin Seys est aussi incertaine, rapporte Het Laatste Nieuws. Le jeune arrière droit est sur la touche depuis le début du mois suite à une déchirure musculaire. Il revient progressivement dans le parcours, mais le staff médical pourrait décider de ne pas prendre de risque pour commencer le sprint final de la saison.