Anders Dreyer regrette-t-il son choix ? "Certains ont dit que j'aurais dû rester à Anderlecht"

Anders Dreyer a rejoint la MLS cet hiver. Il n'a ensuite pas été sélectionné avec le Danemark, malgré sa bonne relation avec Brian Riemer.

En tant que joueur du RSC Anderlecht, Anders Dreyer (26 ans) a vécu un véritable accomplissement l'été dernier : il faisait partie des joueurs sélectionnés par Kasper Hjulmand pour participer à l'Euro 2024. Par le passé, Dreyer avait été appelé une fois seulement avec le Danemark.

L'ailier était ainsi récompensé de sa très belle saison 2023-2024. Cette saison, il n'avait cependant été que brièvement appelé en octobre dernier, sans jouer. La nomination de son ex-coach au RSCA, Brian Riemer, à la tête du Danemark aurait pu changer cela.

Mais cet hiver, Anders Dreyer optait pour la MLS. Un choix pour lequel il n'a pas consulté son sélectionneur. "Je ne lui ai pas demandé conseil, non. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment pensé à la sélection. J'ai toujours choisi les clubs qui me convenaient, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était bon ou mauvais par rapport à la sélection", déclare-t-il dans Bold.

Certains ont ainsi pu voir un pas en arrière par rapport à la Jupiler Pro League. "C'est possible que certains aient été surpris par mon transfert à San Diego. Il y en a sûrement qui pensaient que j'aurais dû aller ailleurs ou rester à Anderlecht", sait Dreyer.

"Mais c'est comme ça. Je me fiche de ce que les gens en pensent. J'aime me mettre au défi, et j'ai été convaincu par le projet ici", conclut le Danois. "Participer à la création de quelque chose, c'est vraiment quelque chose de cool".