Le dernier Clasico de la saison n'aura finalement pas lieu à Molenbeek : un problème de taille dans l'organisation

La finale de la Coupe de Belgique féminine se tiendra le 21 avril. Mais le lieu de la rencontre entre les RSCA Women et le Standard Femina a dû être modifié.

Si Anderlecht et le Standard n'ont croisé le fer qu'à deux reprises chez les garçons cette saison, il s'agit en revanche d'une affiche plus régulièrement disputée chez les filles. Après les deux rencontres de phase classique et les deux matchs de Playoffs, il y aura encore un cinquième Clasico en finale de la Coupe.

Cette finale devait se jouer à Bruxelles. Non pas au Stade Roi Baudouin mais dans l'antre du RWDM, au Stade Edmond Machtens. Ce weekend-là, les Molenbeekois disputeront leur match au sommet en déplacement à Zulte Waregem.

Mais la finale de Coupe a malgré tout dû trouver un autre stade pour l'accueillir. La Dernière Heure rapporte en effet que la rencontre se jouera finalement à Louvain, qui s'était aussi proposé pour organiser le match.

Une fête du football ne peut pas se dérouler sans supporters

Le bourgmestre de Molenbeek et la police ont en effet informé l'Union belge que si la finale se déroulait au Stade Machtens, cela se ferait sans supporter. Une idée inconcevable qui a conduit à la délocalisation de la rencontre.

L'Union Belge veut continuer à promouvoir le football féminin et faire de ce match une nouvelle publicité à cet effet. La finale des Liégeoises il y a deux ans avait déjà permis de battre le record d'affluence pour un match féminin en Belgique avec plus de 9000 spectateurs.