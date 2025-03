Statistique étonnante : les arbitres belges sont parmi les plus sévères d'Europe !

La nouvelle étude de l'Observatoire Européen du Football est consacrée à l'arbitrage et aux cartons distribués dans chaque championnat. Avec un constat : en Belgique, les arbitres sortent assez facilement le carton !

Récemment, Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, insistait sur "plus de psychologie" de la part de ses arbitres : ne pas appliquer bêtement le règlement mais tenter de faire preuve de souplesse, et éviter les cartons "légers". "Il faut regarder une phase dans sa globalité et dans son contexte précis. Sinon, on met 10 cartes par match juste sur base du règlement. (sic) L’esprit de l’arbitrage plus que sa lettre", déclarait-il sur la RTBF.

Visiblement, il y a encore du travail - à moins que ce ne soient les acteurs du football belge qui créent une nécessité de sévérité. Car selon la dernière étude du célèbre CIES (Observatoire européen du football), l'arbitrage belge fait partie des plus sévères du football européen et même mondial en termes de cartons brandis par faute.

La Belgique sévère, ou les joueurs de Pro League brutaux ?

Le CIES a en effet analysé 63 ligues différentes et calculé le nombre de fautes qu'il fallait aux arbitres pour y sortir un carton jaune. Un chiffre qui peut alors signifier deux choses : soit les fautes sont particulièrement brutales, soit les arbitres sévères.

Bien souvent, c'est la première option qui est probablement à envisager. Ainsi, le top 10 est composé de... 6 pays d'Amérique du Sud - les championnats de D1 chilienne, colombienne, paraguayenne, bolivienne, argentine et vénézuelienne. La brutalité des tacles et du jeu sud-américain est bien connue et l'arbitrage y réagit donc en conséquence.

Mais quid de l'Europe, donc ? En 3e place, et premier européen, on retrouve la D1 ukrainienne. Il y faut 5,85 fautes en moyenne pour qu'un arbitre sorte la jaune (5,24 pour le n°1, le Chili, à titre de comparaison). En 7e place, et 2e européenne, c'est la D1 autrichienne, où les arbitres sortent un carton toutes les 6,12 fautes.

Et à la 9e place, donc sur le podium à l'échelle européenne, on retrouve la Challenger Pro League, où les arbitres sortent un carton toutes les 6,53 fautes en moyenne. Un autre chiffre est à noter : 76,1% des cartons en D1B sont donnés pour une faute dans le jeu, plutôt que pour une protestation ou autre attitude non-sportive, ce qui place la Challenger Pro League en 2e place du top 10. Un bon point.

Si on descend plus bas, on trouve la Jupiler Pro League à la 8e place européenne (un carton toutes les 7,03 fautes), derrière la 2.Bundesliga, la 3.Bundesliga, la D1 israélienne et la D1 suisse. Notre championnat est donc en quelque sorte entouré de championnats assez "germaniques", où la sévérité est une habitude ; est-ce un signe que nos arbitres sortent "trop" vite le jaune, ou que nos joueurs sont un peu trop brutaux ?

Tous les chiffres sont à retrouver ici.