Dennis Ayensa, parti pour s'installer dans la colonne vertébrale du Standard : "Sauf si un club propose 20 millions et dit que je suis le meilleur..."

Cette semaine, le Standard a déjà réalisé le "premier transfert" de son mercato estival. En effet, l'option d'achat de Dennis Ayensa, qui expirait fin mars, a été levée contre un montant avoisinant le million d'euros. Présent en conférence de presse pour préfacer la rencontre face à Malines et le début des Europe Play-Offs, le buteur de 28 ans s'est dit heureux de cette nouvelle, même s'il n'a pas vraiment eu son mot à dire.

"Je n'ai pas vraiment choisi de partir ou de rester. J'ai passé du bon temps jusqu'à aujourd'hui, j'aime être ici et je suis heureux que l'histoire continue. Il y avait une option dans mon contrat et le Standard l'a levée. Ils me l'ont révélé le jour même, j'étais un petit peu surpris, mais aussi content que ce soit fait avant les Europe Play-Offs pour aider le Standard à arracher quelque chose de beau."

"Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'option était dans les mains du club et il l'a levée. Ce que je voulais, ce n'était pas une question. Le Standard avait la possibilité de le faire, le club a fait l'effort de payer la clause et je suis content. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais ça montre que le club veut investir dans l'équipe. J'espère que des bons joueurs resteront à bord."

Dennis Ayensa fera partie de l'ossature

Le Standard n'avait plus levé une option d'achat depuis celle de Moussa Sissako il y a cinq ans, faute de moyens financiers. Si le Matricule 16 pourrait aussi lever celle d'Ilay Camara et le revendre si une offre plus importante arrive sur la table (il sera difficile pour les Rouches de débourser 2.2 millions d'euros sans rachat), le but est bel et bien de garder Dennis Ayensa, qui fera partie de l'ossature de la saison prochaine.

"J'ai un contrat. Si un club vient, dit que Dennis Ayensa est le meilleur joueur du monde et propose 20 millions d'euros, je ne refuserai pas et le Standard non plus (rires). On a signé pour le long terme et j'en suis heureux, je ne pense pas à quitter le club avec les Europe Play-Offs qui arrivent. Un club de ce standing, avec de tels fans, doit être en Europe" a conclu le second meilleur buteur des Rouches cette saison.