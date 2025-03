Une décision toujours très attendue à Sclessin : l'auditorat a tranché pour la licence du Standard

Avec le printemps, ce sont également les interrogations quant aux licences pour la saison prochaine qui reviennent.

Entre le Standard et la Commission des Licences, cela n'a pas toujours été le grand amour ces dernières années. Les Rouches doivent de plus en plus souvent cravacher pour recevoir leur sésame en deuxième session, même s'ils l'avaient obtenue directement il y a un an.

Cela devrait à nouveau se passer de manière relativement sereine cette saison. SudInfo rapporte ainsi que l’auditorat des licences a rendu un avis favorable quant au dossier du club liégeois.

A-CAP a fait le nécessaire

Cet avis n'est pas encore ferme et définitif, mais la Commission des Licences s'aligne en général sur ce verdict pour délivrer sa décision mi-avril.

La lettre de confort et les garanties financières fournies par A-CAP ont donc convaincu l’auditorat, comme le prévoyaient les propriétaires américains du club.

Malgré la période très incertaine traversée par le Standard, le club parvient tout de même à satisfaire à ses obligations pour obtenir sa licence, une nouvelle accueillie avec beaucoup de soulagement.