Anderlecht aura du mal à le garder : un candidat déjà déclaré pour Kasper Dolberg

Kasper Dolberg a retrouvé toute sa superbe cette saison. Le RSC Anderlecht sait que le conserver sera très difficile.

Olivier Renard a probablement déjà une liste conséquente d'attaquants sur sa liste pour le mercato estival à venir. Car Kasper Dolberg, auteur de l'une des meilleures saisons de sa carrière sur le plan comptable, risque fort d'opter pour un transfert cet été, et ce même si le RSCA décroche l'Europe.

À 27 ans, le Danois, qui était venu à Anderlecht pour relancer sa carrière, y est pleinement parvenu. Ses meilleures années sont encore devant lui, et le voir passer une troisième saison en Jupiler Pro League serait très surprenant. D'autant plus que les hommes derrière son arrivée, Jesper Fredberg et Brian Riemer, sont désormais partis.

Selon le média turc Aksam, un club se serait déjà renseigné concernant Dolberg. Il s'agirait du Besiktas, actuel 4e du championnat de Turquie. Le club stambouliote aurait déjà fait savoir son intérêt concret pour l'attaquant du Sporting, évalué à 13 millions d'euros par Transfermarkt.

Du côté de la direction bruxelloise, on est bien sûr préparé à ce départ, qui pourra se faire selon des termes très favorables au RSCA au vu du contrat liant encore Dolberg au club jusqu'en 2027. Si remplacer un buteur du calibre de Kasper Dolberg ne sera pas facile, Renard y travaille certainement depuis son arrivée.

Reste à voir si le joueur lui-même aimerait rejoindre la Turquie, lui qui a bien eu du mal à se faire à son environnement à Nice et Séville. On l'imagine assez mal quitter l'Europe de l'ouest et s'éloigner à nouveau. Les clubs anglais et allemands auraient certainement plus de chance de le convaincre...