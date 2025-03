D'une place de titulaire avec Ivan Leko à la D3 amateurs en quelques mois : Vadis Odjidja s'explique sur son surprenant retour en Belgique

L'été dernier, Vadis Odjidja a tiré un trait sur sa carrière professionnelle. Mais il va tout de même encore continuer à jouer en Belgique.

Nous vous en parlions hier, Vadis Odjidja a créé la surprise avec ce retour en Belgique, du côté de l'Eendracht Alost-Lede, en D3 amateurs. Il reste pourtant sur un an sans jouer, avec une dernière expérience compliquée à l'Hajduk Split.

En début de saison dernière encore, Vadis était titulaire dans le championnat croate sous les ordres d'un certain Ivan Leko. Mais la greffe n'a pas pris, cela a coûté son poste à l'actuel entraîneur du Standard et sa place de titulaire au milieu de terrain belge.

"Ce n'était pas une franche réussite. J'étais loin de chez moi, sans famille, alors que j'ai trois jeunes enfants. L'expérience collective et la joie de se battre et de célébrer une victoire ensemble me manquaient", explique Odjidja au Nieuwsblad.

Retrouver le plaisir de jouer

L'ambiance à Alost est bien différente : "Quand j'ai vu le match disputé pendant le carnaval, j'ai été conquis. Le club m'a proposé un projet ambitieux auquel je pouvais m'identifier. Je souhaitais avant tout retrouver le plaisir du football. J'aurais aussi pu évoluer dans d'autres clubs de niveau supérieur, mais je n'étais plus prêt à m'éloigner de chez moi".

Alost visera le titre la saison prochaine. Vadis Odjidja retrouvera-t-il la forme pour aider l'équipe dans son objectif ? "Ne vous inquiétez pas pour ma condition physique. J'ai toujours été sportif et j'ai beaucoup joué au padel l'année dernière. Je manque peut-être de rythme en match, mais je vais me préparer pleinement l'été prochain pour retrouver ce rythme. C'est peut-être un changement assez surprenant mais j'ai hâte".